Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Millî Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım, teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı yemekte konuşan Emine Erdoğan, sonuç her ne olursa olsun her daim ülkenin gururu olduklarını belirterek “Sizler, hem millî bir sporcu hem de kadın olarak, formanızın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıyorsunuz. Türk kadınının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz” mesajını verdi.
'Kadınımızın gücünü dünyaya gösterin'
20.06.2019 - 06:55 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Millî Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü’nde akşam yemeğinde buluştu ve başarılar diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emine Erdoğan,A Millî Kadın Basketbol Takımı,
631943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631943.aspx
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