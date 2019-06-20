Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Millî Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım, teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı yemekte konuşan Emine Erdoğan, sonuç her ne olursa olsun her daim ülkenin gururu olduklarını belirterek “Sizler, hem millî bir sporcu hem de kadın olarak, formanızın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıyorsunuz. Türk kadınının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz” mesajını verdi.