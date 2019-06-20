Olay, Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Yalçınkaya ve eşi Ayşe Yalçınkaya evlerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesetler savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karı koca evlerinde ölü bulundu
20.06.2019 - 09:35 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir çift, yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : karı koca,ev,ölü,
631977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER