17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 5 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı'ndan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, 4 güvenlik noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.
Bayramı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 5 bini Türkiye’ye döndü
20.06.2019 - 12:23 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı'nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 5 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.
Etiketler : Suriyeliler,Ramazan Bayramı,
632022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632022.aspx
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