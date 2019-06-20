Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Yağışla birlikte havanın serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahil'de yürüyüş yaptı.

BEYKOZ'DA SU BASKINI

Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokak'ta aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu.

Aniden yükselen suyun içinde kalan minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı. Minibüsün üstüne çıkanlar çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Minibüs, olay yerine gelen iş makinesiyle suyun içinden çıkarılırken, sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede yağışların öğleden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, yağış anında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.