Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün 15.00-20.30 saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışta metrekareye Bolu merkezde 32,4, Bolu Dağı'nda 22,8, Dörtdivan Çetikoren köyünde 81,6, Dörtdivan'da 27,7, Mudurnu'da 27,4, Yeniçağa'da 25,2, Gerede'de 10,8, Göynük'de 1, Mengen'de 10,9 ve Kıbrıscık'ta 4,4 kilogram yağış düştü.

Sağanağın su baskını ve sele neden olduğu kentte, merkeze bağlı Tekkedere, Arıklar, Kındıra, Bozarmut, Rüzgarlar, Çatakören, Bakırlı, Baltalı,

Çaygökpınar, Aşağıkuzören, Örencik, Avşar, Aydıncık köyü ile Bahçelievler, Sümer, İhsaniye ve Tabaklar mahallelerinde hasar oluştu.

Sağanaktan Dörtdivan ilçesinde Çavuşlar Mahallesi, Çetikören ve Yağbaşlar köyü, Yeniçağa ilçesinde Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa köyü ile Yeniçağa Sanayi Bölgesi ve D-100 kara yolu da etkilendi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında, Dörtdivan Çetikören köyünde bir çift, Yağdaşlar köyünde araç içindeki 3 kişi, Bolu merkez Tekkedere köyünde bir çoban, Rüzgarlar köyünde bir kişi kurtarıldı.

Ayrıca menfezin taşması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolu, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bolu merkez Çatakören köyünde 3, Tekkedere köyünde 34, Kındıra köyünde 30 büyükbaş hayvan telef olurken, Dörtdivan ilçesinde iki kümes, bazı evler, tarım arazileri, bahçeler ve meralar kısmen zarar gördü.

Kentte ekipler, hasar tespiti için çalışmalara başladı.

Çalışmalar, Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu ve Düzce belediyelerinin itfaiye müdürlükleri, Düzce Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Dörtdivan İtfaiyesi, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan özel idareleri, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, Kızılay Bolu Şubesi ve Bolu Mahalle Afet Gönüllüleri ekipleriyle devam ediyor.

Turuncu alarm verildi

Öte yandan gün içerisinde 15.00-18.00 saatlerinde kentte etkili olması beklenen sağanakla ilgili turuncu alarm verildi.

Sağanak ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlara karşı personel teyakkuz halinde bekletiliyor.