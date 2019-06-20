Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahiler -Mollabey köyü arasında meydana geldi. Alaplı Kocaali köyü Kadıoğlu Mahallesi'ne giden 64 DP 476 plakalı Cevdet Uslu yönetimindeki otomobil, fındık bahçesinden çıkan Coşkun Ü.'nün kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.
YAN KOLTUKTA OTURUYORDU
Kazada otomobilin yan koltuğunda oturan Nadire Öztürk (78) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Cevdet Uslu ise hafif yaralandı. Jandarma iş makinesini kullanan Coşkun Ü.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.