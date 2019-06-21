Ağrı'da bayram için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve  18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, ceset üzerinde bulunan böcek üzerinde yapılan incelemeye göre, Aydemir'in bulunduğu günden 6-7 gün önce öldüğünün anlaşıldığı  kaydedildi. 

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti  için gittikleri Bezirhane köyünde, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine  ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca  hazırlanan iddianamede, küçük kızın ölümüyle ilgili raporlara yer verildi.

Erzurum ve İstanbul Adli Tıp kurumları ile meteoroloji raporlarının  yanı sıra Hacettepe Üniversitesinden atanan bilirkişinin hazırladığı raporun yer  aldığı iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İstismar bulgusuna rastlanmadı

Erzurum ve İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporlarda, otopside  cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda kanama, iç organ ve  büyük damar yaralanmasının tanımlanmadığı anlatıldı.

Cesedin iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ancak çürüme nedeniyle  yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmadığına yer verilen  raporlarda, istismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya  rastlanmadığı aktarıldı.

Her iki kurumdan alınan raporda da Leyla Aydemir'in kesin ölüm  nedenine ilişkin bulguların tespit edilemediği öğrenildi.

Küçük kızın midesi ve bağırsaklarının boş olduğu ancak çocuğun ölümüne  neden olabilecek seviyede aç ve susuz olduğuna dair bulgulara rastlanmadığı  vurgulanan raporda, "Cesetteki morfolojik değişiklikler, cesedin bulunduğu ortam,  bulunuş şekli, kişinin anatomik yapısı, ölüm sebebi, mevsim koşulları gibi çok  sayıda faktöre bağlı değişiklik göstermekle birlikte mahallinde yapılan ölüm  muayenesinde ve otopsisinde tanımlanamayan bulgular dikkate alındığında, kesin  olmamakla birlikte çocuğun ölümünün, ölü olarak bulunduğu tarih olan 2 Temmuz  2018'den önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 arasında meydana  gelmiş olabilir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Morg İhtisas Dairesi İstanbul Laboratuvarı Şubesince tutulan  entomoloji (böcek bilimi) raporunda da ceset üzerinden alınan böcek örneklerinin  toplam topluluğu temsil edip etmediğinin bilinmediği ancak alınan örneklerde  yapılan incelenmede en büyük böceğin 24 saati aşmadığı aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi olarak atanan Hacettepe  Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sert'in  raporuyla ilgili de şu bilgilere yer verildi:

"Bu davadaki mevcut sinek larvalarının 16,5 derece su sıcaklığında bu  aşamaya yaklaşık 33 saatte ulaşacağı hesaplandığında, 2 Temmuz 2018 günü akşam  örneklerin toplandığı göz önüne alınırsa sineğin 1 Temmuz'da cesede toplanmış,  yumurta ve larvaları bırakmış olacağı ortaya çıkmaktadır. Açıklanan nedenlerden  dolayı ve özellikle necrobia rufipes türünün ceset üzerinde bulunuşu, ölüm  olayının hesaplanan 33 saatten daha fazla bir süre olduğu sonucuna  ulaştırmaktadır. Kişinin en az 6-7 gün önce ölmüş veya öldürülmüş olduğu,  böceklerin cesede ilgisinin az olmasının nedeni olarak da bir süre soğuk bir  ortamda tutulması veya ölüm olayının 26-27 Haziran 2018 tarihinden önce  gerçekleşmiş olduğunu düşündürmektedir."

Olay

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle  dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in  bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık  alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve  çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre  mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların  arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in  cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edilmişti.

İddianamede, baba Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni M.A.A'nın da  aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından  kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"  suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.