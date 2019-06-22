Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Süleyman Karasu(49) yönetimindeki konteyner yüklü Tır, Emet- Tavşanlı yolu Bahatlar mevkiindeki keskin virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Tır sürücüsü Süleyman Karasu 112 Sağlık Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada yola savrulan konteynerler dolayısıyla trafik kısa bir süre durduruldu. Konteynerlerin vinç ile kaldırılmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.