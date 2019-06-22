Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelen minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda ambulanslar olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılmaya başlandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir'de minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
22.06.2019 - 12:30 | Son Güncelleme: 22.06.2019 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Nevşehir'e gelen minibüs Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarda ambulanslar olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılmaya başlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : nevşehir,minibüs,kaza,
632419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632419.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER