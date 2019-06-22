Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Yağmur Ş. isimli çocuk düştü. Ağır yararlanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
22.06.2019 - 23:31 | Son Güncelleme: 22.06.2019 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur’dan acı haber geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Yağmur Ş. isimli çocuk düştü. Ağır yararlanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,
632499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632499.aspx
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