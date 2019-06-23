Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal'de futbol oynayan Türk asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçen 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, geçen günlerde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya geldi. Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri geldi. Özil, Almanya'dan gelen bir grup arkadaşı ile Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Yanında eşi Amine Gülşe bulunmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir anda sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşları ile eğlence mekanının önünden ayrıldı.