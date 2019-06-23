Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyhan - Adem Karabulut çifti, düğünlerini yarıda bırakıp Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda İstanbul Byükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan damat Adem Karabulut, “Bir oy için geldik, düğünümüzü terk ettik. İnşallah vatana millete hayırlı olsun. Binali başkanımız inşallah kazanacak” dedi.

Gelin Reyhan Karabulut ise, “Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Düğünümüzü bıraktık geldik. İnşallah değecektir buna” ifadelerini kullandı.

Başkan Keskin’den destek

Çifti desteklemek için Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş da okula geldi.

Başkan Keskin, “Mutlu anlarında vazifelerini yapmak için, anladığım kadarıyla Binali başkanımıza destek vermek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Binali başkanımıza inşallah uğur getirirler diye temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.