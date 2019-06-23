Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Acun ağır yaralandı. Acun olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.