Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bilindiği gibi güneş koruyucular 50 faktöre kadar çeşitli kademelerde üretiliyor. Birçoğumuz da en iyi korusun diye özellikle yüzümüz için 50 faktörlüsünü alıyoruz. En yükseği, en iyisi mi peki? Tıbbi aromatik bitkiler uzmanı ve kozmetolog Seda Sakacı Çelik, bu soruya “Hayır” cevabını veriyor. Yani faktörü yüksekse iyi koruyor anlamına gelmiyor ürün. Çünkü güneşi fazla almak ne kadar zararlıysa, yeteri kadar alamamak da çok tehlikeli. Vücudun kendini koruyabilmesi, D vitaminini yeteri kadar depolayabilmesi için güneş ışığına ihtiyacı olduğunu söyleyen Seda Sakacı Çelik “Güneşten kaçarak korunarak yaşamanın modern hayatın gereklerinden biri olduğu düşünülüyor. Oysa biz bir güneş ülkesiyiz. Ama çocuklarımız ve gençlerimiz geçmişte olduğu gibi güneş alamıyor. Bir yıl içinde en azından 10-15 gün güneş ışınlarından kademeli olarak faydalanma şansını kullanın. Daha fazla faktörlü değil, gerektiğini alın. Bunun için uzmana danışın” dedi ve ekledi: Kalitesiz ve içeriğine güven duyulmayan güneş kremleri faydadan çok zarar veriyor. Yılın bazı günlerinde zararlı yağ ve kimyasal içeren ürünleri kullanmadan güneşlenin. Vücudunuzu yavaş yavaş güneşe maruz bırakın. Koruyucu ürünlerin fazla kullanılmasının kimyasallar sebebiyle deri tahrişlerine, gözenekleri tıkayıp cilt hasarlarına, bununla birlikte birleşerek vücutta farklı zararlara sebep olacağını unutmayın. Nasılsa cildim koruma mekanizması oluşturuyor diye saatlerce güneşlenmek yanlış olur. Güneş yağları sadece ciltte kalmıyor, bütün deri tabakalarına geçiyor. Kremlerin içindeki parabenler olduğu görülüyor. Paraben kullanılan ürünlerin de kanser ve benzeri hastalıklara yakalanmayı hızlandırdığı görülüyor. Parfüm, deodorant, krem, güneş yağı, makyaj ürünleri de paraben içeriyor. Dikkat etmeli.