Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu duygu ve mecburiyetleri yaşayıp, işine dönmek istediğinde yüzüne kapılar kapanan kadınlar, bir dernek çatısı altında bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde de ‘Oyun Yeniden Kuruluyor’ diyerek bir zirve düzenlendi. YenidenBiz Derneği, bu zirvede hem yeniden işine dönmek isteyen kadınlara nasıl yardımcı olunacağını anlattı bu zirvede, hem de kadının iş dünyasında olmasının ekonomik gelişmeye katkısını... Konularında uzman konuklar yapılması gerekenleri anlatırken, konuk konuşmacılar da kendi hayatlarından örnekler verdi. YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yeşildere, konuşmasında dernek ile kendi gönül hikâyesini anlattı. Kendine Bakma Akademisi Kurucu Ortağı Evren Bingöl de “Sahici bir oyun oynamak istiyorsanız başarılı olmayı unutun. Aynada gördüğünüz hâlinize de çok aldanmayın. Belki de en çirkin olduğunuz anda en büyük alkışı alacaksınız” dedi ve uyardı: Hayatınızda hiçbir zaman oldum demeyin...