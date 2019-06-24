Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu 34
Bursa: Az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40