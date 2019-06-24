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Ankara'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
24.06.2019 - 10:02 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2 Mahrem İmam olmak üzere Toplam 32 şüpheli hakkında 24.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ operasyonu,
632744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632744.aspx
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