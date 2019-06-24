Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi.