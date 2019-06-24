Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi. 