Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi.
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
24.06.2019 - 19:27 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Etiketler : Antalya,silah kaçakçılığı,
632828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632828.aspx
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