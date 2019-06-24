Kırsal Katarlı Mahallesi'nde daha önce buğday hasadı yapılmış tarlada  henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yakınında bulunan  buğday tarlasına ve saman balyalarına da sıçradı. 

İtfaiye ekipleri, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara  Müdahale Aracı (TOMA) ve vatandaşların yaklaşık 7 saatlik çabasıyla kontrol  altına alınan yangında, çok sayıda ekili alan zarar gördü.

Sulama borularının yandığı alanda 40 dönüm buğday ekili alan ile  yaklaşık 4 bin 500 ton civarında 12 bin balya samanı ve 15 bin fıstık ağacı  yandı. Ev, okul ve araçlarda da hasar oluştu.

Saman balyaları yanan Çapan Turaman, Aksaray'dan Mardin'e gelerek  burada balya işi yaptıklarını söyledi.

Neredeyse saman balyalarının tamamının yandığının kaydeden Turaman,  "Büyük bir yangın çıktı. Önce komşularımızın balyaları yandı sonra bizimkine  sıçradı. Rüzgarın etkisiyle önüne geçemedik. Bizim bin tondan fazla samanımız  vardı. Yandı kül oldu yapacak bir şey yok. Çok şükür can kaybımız yok, yaralımız  yok.'' ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Şükrü Turan da yaklaşık 15 bin fıstık ağacının  tamamının yandığını belirterek, "Bahçeler, ahırlar kül oldu. Bütün köylüler  söndürmek için çaba sarf ettik. Sonra da itfaiye geldi o da önüne geçemedi."  dedi.

Yangına müdahale eden kadınlardan Halise Aykaç ise yangını  gördüklerinde ilk önce komşuları haberdar ettiklerini ardından kendi imkanları  ile yangına müdahale ettiklerini söyledi.

 