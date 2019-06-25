Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükorhan ilçesinin Yenice köyünde köy ağalığını almak için zenginler kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen yarışta müzayedeyeçıkan kuzuya 25 bin lirayla en fazla parayı veren Belçikalı lakaplı Hacı Mehmet Varsak sahip oldu.

Yenice Köyü Gençlik Derneği Başkanı Serdar Taş, ''Köyümüz tarihinde çok eskiden beri köy hayırları oluyordu. Kırsaldan şehirlere göç başladıktan sonra bu geleneklerimiz kaybolmaya başladı. Bizler gençlerimizle birlikte tekrardan bu gelenekleri yaşatmaya karar verdik. Köy hayırları insanlar arasında kaynaşmaya, komşuluğun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Yıllardır köyümüzde de her hayırda köy ağalığı yarışı oluyor. Bu sene köy ağamız Hacı Mehmet Varsak ağabeyimiz olmuştur. Bu kültürleri yaşatmak çok önemlidir, bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmak bizim görevimizdir” dedi.