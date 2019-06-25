Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot durdurularak, içerisindeki 37 Kongo ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.
Kuşadası’nda 18’i çocuk 38 kaçak göçmen yakalandı
25.06.2019 - 22:07 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18’i çocuk, 5’i kadın toplam 38 göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuşadası,
633066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633066.aspx
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