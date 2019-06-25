Arkadaşlarıyla birlikte Sorgun Mükremin göletine giren Suriye uyruklu  soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki İsa, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşları emniyet ve itfaiyeden yardım istedi. Olay  yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma  sonucunda çocuğu bulamayınca Ankara'dan su altı arama ve kurtarma ekibi istendi.

Ankara'dan gelen özel su altı arama ve kurtarma ekipleri kısa süre  sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

İsa’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun  Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.