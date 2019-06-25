Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 120  yıllık olduğu belirtilen tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan iş yeri sahipleri ile vatandaşların ihbarı üzerine  olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokağın dar olması nedeniyle yangının çıktığı yere güçlükle ulaşabilen  itfaiye görevlileri, çevredeki bazı evleri tahliye ettikten sonra yangına  müdahalede bulundu.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol  altına aldı.

Tarihi evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış  sebebi araştırılıyor.