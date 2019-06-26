Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
İzmir: Parçalı, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Batı kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38 
Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 
Adana: Az bulutlu ve açık 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
Samsun: Parçalı bulutlu 29 
Trabzon: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 