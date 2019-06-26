Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde 18 Haziran günü güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesi Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığınca 26 Haziran günü icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonunda, söz konusu 2 terörist silahları (2 AK-47 piyade tüfeği) ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
26.06.2019 - 09:42 | Son Güncelleme: 26.06.2019 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Van,terörist,
633136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633136.aspx
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