Yalova'da özel bir hastaneye solunum güçlüğü şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki Sunay E. hayatının şokunu yaşadı. Tetkiklerde Sunay E.'nin karın bölgesinde bir kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edilen Sunay E., değerlendirmeler neticesinde ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Aslan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bilgin Yurdakul tarafından 2 saat süren ameliyat sonunda Sunay E.'nin karın bölgesinden 10 kiloluk kist çıkarıldı.
Az rastlanan kistin alınması sonrası sağlığına kavuşan Sunay E., doktorlara teşekkür etti.
Karnından 10 kiloluk kist çıktı
26.06.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 26.06.2019 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova'da solunum şikayeti ile hastaneye başvuran 56 yaşındaki Sunay E.’nin karnından 10 kiloluk kist çıktı.
Yalova'da özel bir hastaneye solunum güçlüğü şikayeti ile başvuran 56 yaşındaki Sunay E. hayatının şokunu yaşadı. Tetkiklerde Sunay E.'nin karın bölgesinde bir kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edilen Sunay E., değerlendirmeler neticesinde ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Aslan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bilgin Yurdakul tarafından 2 saat süren ameliyat sonunda Sunay E.'nin karın bölgesinden 10 kiloluk kist çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karın,kilo,kist,story_,
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