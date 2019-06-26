İlçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde bulunan bir tarlada doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş tarlanın içindeki patika yolda boyları 1 metreyi geçen 2 yılanın birbirine kenetlenerek dans ettiğini gördü. Yılanlara 50 metre kala duran vatandaş cep telefonunu çıkararak bu anı kaydetti. Görüntülerde birbirine dolanan yılanların uzun süre çiftleşme dansı yaptıkları görülüyor.
Yılanların dansı kamerada
26.06.2019 - 12:53 | Son Güncelleme: 26.06.2019 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir patika yolda bulunan 2 yılanın dansı kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yılan,dans,kamera,story_,
633174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633174.aspx
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