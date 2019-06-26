Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandığını belirlediği iki kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında, uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A.'dan aldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri takibe alıp, adreslerini belirledi. Belirlenen adrese bugün düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo bonzai ele geçirildi, şüpheli S.K, baba H.A, kızı Z.A. ve gelini S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.