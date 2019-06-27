Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçakların uçuş hatlarında, muhtemel bir çarpma tehlikesi sebebiyle drone uçurulması yasak olmasına rağmen, bazı vatandaşlar tarafından bu durum ihlal ediliyor. Bütün tedbir ve uyarılara rağmen uçuş güzergahlarında drone uçurulmaya devam ediliyor. Dün öğlen saatlerinde İstanbul semalarında uçuş hattında bir drone, hareketli anların yaşanmasına yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan bir uçağın pilotu, 30 metre üzerlerinden drone geçtiği bilgisi paylaştı. Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen bir pilot “1500 feet’te (457 metre) yaklaşık 100 feet (30 metre) üstümüzden beyaz bir drone geçti” anonsunu yaptı. Bunun üzerine kontrolör, “100 feet olarak aldım teşekkür ederim” cevabını verdi. Uçuş hattında yasak olmasına rağmen ‘drone’u uçuranların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörünün, diğer uçakları, muhtemel bir tehlikeyle karşılaşmaması için bilgilendirdiği öğrenildi. Atatürk Havalimanı’nda tel örgülerin üzerine İngilizce ve Türkçe yazılarla “Drone uçurmak yasaktır” levhası konulmuş ancak bunlar da drone uçurulmasına engel olamamıştı.

CEZASI 8 BİN 438 TL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması hâlinde 8 bin 438 TL idari para cezası uyguluyor. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve güvenliğin tehlikeye atılması hâlinde ise 2 bin 124 TL cezai işlem uygulanıyor. İHA pilotları veya şahıslar, izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş yapılması hâlinde de 8 bin 498 TL cezai işleme tabi tutuluyor.