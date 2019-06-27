Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’da yaşayan İbrahim B. (37), beş sene önce Koçarlı ilçesinde bir mandıra açtı. İşleri iyi giden evli ve üç çocuk babası, özel bir bankadan kredi çekip Germencik ilçesinin kırsal Turanlar Mahallesi’nde de 50 dönümlük arazi aldı. Şahıs, bu arazide çiftlik kurdu. İbrahim B, 200 ineğin bulunduğu çiftliği 2016’da otomatik süt sağım makineleri ile donattı. Böylelikle kısa sürede verimi arttırdı. Ardından da ‘Çiftlik Bank’a benzer bir sistem kurdu. Şahıs, kendisine inek başına 7 bin lira veren kişilere süt parasından kâr payı dağıttı. Sisteme Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 250 kişi ortak oldu. Ancak ödemeler 2018’in Mayıs ayında kesildi. Alacaklarını alamayan ortaklar ve bankalar icra yoluna başvurdu. Geçen ay sonuna kadar irtibat kurulan İbrahim B, bir anda ortadan kayboldu. Geride eşi, çocukları ve 3 milyon 600 bin lirası kredi olmak üzere toplam 10 milyon TL borç bırakan İbrahim B, iddiaya göre Azerbaycanlı sevgilisi E.N. ile birlikte Karabağ’a kaçtı. Zanlı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tosuncuk vakasının aynısı

Vatandaşlardan topladığı paralarla ortalıktan kaybolan İbrahim B, akıllara “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ı getirdi. Aydın da aynı yöntemle kurduğu “Çiftlik Bank” ile 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp Uruguay’a kaçmıştı.