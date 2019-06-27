Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 52 gün sürecek olan bakım onarım çalışmalarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğe kapatılan 4 şeritte çalışmalar sürerken trafik akışının sağlandığı 2 şeritte uzun araç kuyrukları oluştu. Durma noktasına gelen trafik ve kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. 

Bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. 