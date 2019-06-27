Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Kavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sami Özcan (79) öğle saatlerinde serinlemek çiftliğinde bulunan havuza girdi. Yaşlı adamdan bir süre haber alamayan eşi Ganime Özcan bahçeye çıktığında eşini havuzda hareketsiz halde buldu. Özcan, bunun üzerine yola çıkarak yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Özcan’ın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruştura sürüyor.