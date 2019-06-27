Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Muzzaffer C, evlerine gittiği komşularının zilini çaldı.

Muzaffer C, kapıyı açan Hacer S. (51) ile içerideki kızları Şeyma S. (25) ve Tuğba S'yi (18) tabancayla vurdu.

Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma S, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Hacer S. ile kız kardeşi Tuğba S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Katil zanlısı, suç aleti silahla polis merkezine teslim oldu.

Muzaffer C'nin, Şeyma S'ye duygusal yakınlık hissettiği ancak karşılık bulamadığı öne sürüldü.