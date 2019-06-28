Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından, Pamucak açıklarında hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 17 Togo, 8 Suriye, 8 Orta Afrika, 1 Mısır, 1 Kongo, 4 Irak ve 1 Gana uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
Pamucak’ta 40 kaçak göçmen yakalandı
28.06.2019 - 08:53 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına gitmeye çalışan 17’si çocuk, 9’u kadın toplam 40 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : kaçak göçmen,yaşam haberleri,
633517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633517.aspx
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