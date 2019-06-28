Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan’ın doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 13, Erzurum'da 13, Erzincan'da 19, Tunceli’de 12 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır’da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24, Tunceli’de 31 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de 6,7, en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 36,4 derece oldu.