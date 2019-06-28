Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz’da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
20 saniyede otomobilden hırsızlık
28.06.2019 - 10:06 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece’de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler : hırsızlık,Büyükçekmece,
633536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633536.aspx
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