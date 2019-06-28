Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar ikinci gününe girerken, işe gitmek için vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Anadolu yakasında Altunizade Metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.Vatandaşlar güçlükle ilerlerken, sıcak hava nedeniyle bunaldılar. Sabah yaşanan yoğunluk ardından sona erdi.
FSM'deki onarım metrobüs duraklarını vurdu
28.06.2019 - 10:00 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Altunizade Metrobüs durağında insan seli yaşanırken, vatandaşlar güçlükle ilerledi.
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,metrobüs,FSM trafiği,
633537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633537.aspx
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