Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars kent merkezine 13 kilometre mesafedeki 400 nüfuslu Ataköy'de, meraya hayvan otlatmaya giden çobanlar, farklı zamanlarda sayıları 20'ye yaklaşan yaban domuzu sürüsü ile birlikte dolaşan 3- 4 ayı gördü. Vatandaşlar, domuz sürüsünü, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Domuz ve ayı korkusu nedeniyle çobanlar hayvanlarını meraya çıkarmamaya başladı. Bölgelerinde ilk kez domuz sürüsü ve ayı gördüklerini ifade eden köylüler, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını istedi. Ataköy Muhtarı Hamza Yükselen, "Köyümüz yakınlarında 3-4 tane ayı ve 19 tane de domuz var, yaklaşık 4-5 gündür bölgedeler. Yetkililerin bu konuyu çözmesi lazım, insanlara ve hayvanlara zarar verebilirler" dedi.

Eski muhtar Ensar İlgar ise, "4- 5 gündür bu ayı ve domuzlar nedeni ile çocuklar dışarı çıkamıyor. Köy sakinleri korkuyorlar, yetkililerden bu durumun bir çaresini bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Nail Şanlı da, "Bu yıl ilk kez yaban hayvanları görüldü. Ayıları yaklaşık 10 gün önce çobanlarımız gördü. Domuzlar ise bizim köy ile Azat Köyü arasında görüldü. Köyün alt tarafında tarlalarımıza zarar veriyor, sonra dereye iniyorlar. Bunlar yabani domuz, renkleri kahve renginden, sesler çıkartarak sürü halinde geçiyorlar. Çocuklarımız buzağıları otlatmaya gitmiyor bu yüzden, gördükleri sürüler nedeniyle korkuyorlar" şeklinde konuştu.

Köylüler, yetkilerden köylerini istila eden domuz sürüsü ve ayılara karşı tedbir alınmasını istedi.