Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında HDP’li Ceylanpınar Belediye meclis üyesi Dilan Ablay ile ailesinin de oturduğu 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Dilan Ablay ile annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. şahısların ikametlerinde yapılan aramada 11 adet üzeri koli bandı ile sarılı siyah poşette 33 kilo 610 gram ağırlığında plastik patlayıcı, 2 adet üzeri koli bandı ile sarılı şeffaf poşette 10 kilo 525 gram ağırlığında toz halinde patlayıcı madde ile 6 metre uzunluğunda kırmızı renkli infilaklı fitil, 6 adet elektrikli kapsül, 4 adet normalden elektriğe çevrilmiş kapsül, 2 adet alıcı, 2 adet verici kumanda, 2 adet güvenlik saatli devre ve bu devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıt, 1 adet alıcı-verici devre ve bu devrenin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıt, 2 adet 9 voltluk pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.