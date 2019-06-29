Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekçi şantiyede top oynadığı sırada aynı ayı tekrar oraya geldi. Şantiye bekçisi Mustafa Serhat Nar, topu gelen ayıya attı ve ayı topu görünce hemen topa gelerek bekçi ile top oynamaya başladı o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Daha sonra sevimli boz ayı topu alarak bekçiden uzaklaşmaya başlayınca bekçi “ulan topu getir, topu götürme” diye dert yandı. Bekçi ile ayının diyaloğu izleyenleri güldürdü. Ayı ile bekçinin top oynama mücadelesi anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Bir süre sonra sevimli boz ayı topu alarak bölgeden uzaklaştı.