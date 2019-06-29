Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı olan Yeniyurt Mahallesi'nde tarlaya dikilen mısırların arasına kaçak Hint keneviri ekimi yapıldı. Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu yaklaşık 22 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Havadan görüntülenen kenevirler İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında söküm işlemine başlandı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.