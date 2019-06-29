Valilik tarafından yapılan açıklamada,"28.06.2019 günü İlimiz Merkez Doğanlı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma Personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Hakkari'den acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
29.06.2019 - 22:48 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,hakkari,
633865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633865.aspx
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