Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.
Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti
30.06.2019 - 10:13 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçti. Hem kendisinin hem diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücü, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : 15 temmuz şehitler köprüsü,motosikletli maganda,
633927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633927.aspx
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