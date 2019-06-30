Çınar ilçesine bağlı İkizoluk köyünde tarlalarını sulayan çiftçiler, boyları 2 metreyi aşan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
Diyarbakır’da yılanların dansını çiftçiler görüntüledi
30.06.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,yılan,dans,
633936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633936.aspx
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