Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde D-765 Karayolu Arpalıkçukuru mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğurcan Uzundülger’in kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Faik Öztürk idaresindeki 68 AAH 215 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Uzundülger ile Yakup Can D. Ve Ömer Can Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.