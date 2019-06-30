Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de yazın tadını çıkartmak isteyen tatilciler dalga engeliyle karşılaştı. Denize girmek hayaliyle Karadeniz’in yolunu tutan ve Akçakoca’ya gelerek yaz tatillerini geçirmek isteyen tatilciler, dalgalar nedeniyle denize girmedi. Tatilciler sadece denizi ve dalgaları seyretmekle yetindi.

Diğer taraftan bazı tatilciler de dalgalara rağmen denizin tadını çıkartmak için plajlara koştu. Dalgaların arasında denizin tadını çıkartmak isteyen tatilciler, kısa süreli denizde yüzse de deniz sefasına dalgalar nedeniyle uzun sürmedi.