Alınan bilgilere göre kaza, Van-Çatak karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van’daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
30.06.2019 - 19:07 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çatak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
Etiketler : Van,yaşam haberleri,
634006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634006.aspx
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