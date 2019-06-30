SİNOP (İHA) -
Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Özbay ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 112 Servis ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sinop’ta trafik kazası: 7 yaralı
30.06.2019 - 21:38 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
SİNOP (İHA) -
Etiketler : Sinop,
634033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634033.aspx
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