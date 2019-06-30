Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SİNOP (İHA) -

Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Özbay ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 112 Servis ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.