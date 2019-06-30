Datça’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kumluk Plajı açığında dip temizliği yapıldı. 1 saat içerisinde denizden yaklaşık 1,5 ton civarında çeşitli çöp çıkartıldı. Denizden çıkan çöpler taşınması, Datça Belediyesinin araç ve personel desteği ile sağlandı. Çıkan çöpün kaynağının ağırlıklı olarak karadan denize atıldığı düşünülüyor.
Datça’da denizden 1,5 ton çöp çıkartıldı
30.06.2019 - 23:15 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Datça ilçesinde, Denizcilik ve Kabatoj Bayramı çerçevesinde düzenlenen dip temizliği etkinliğinde denizde 1,5 ton çöp çıkartıldı.
Etiketler : Muğla,çöp,Datça,
634042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634042.aspx
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