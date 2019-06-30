Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Haziran ayının son gününde Sivas’ta gün içerisinde ölçülen sıcaklık 10 derece oldu. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi. Kışlık montlar çıkartılırken, soğuğun etkisi ile cadde ve sokaklar da boşaldı. Gençler havanın aniden soğuduğunu, üşüdüklerini, bu nedenle montlarını giyerek dışarı çıktıklarını belirttiler.